Απολαύστε κορυφαίες εμπειρίες με τα πέντε νέα laptops Lenovo™ Yoga™

H Lenovo παρουσίασε επίσης το νέο ενσωματωμένο, αυτό-διαγνωστικό εργαλείο Lenovo Vantage Smart Performance Services

Η Lenovo ™ παρουσίασε πέντε νέους φορητούς υπολογιστές Yoga ™ που συνδυάζουν στυλ, ισχύ και φορητότητα. Σχεδιασμένα για να προσφέρουν κορυφαίες εμπειρίες, καινοτομία και καταπληκτική κατασκευή, τo Lenovo Yoga είναι το κορυφαίο sub-brand της Lenovo που απευθύνεται σε καταναλωτές και καθιστά την έξυπνη τεχνολογία καθημερινή πραγματικότητα για τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Αν θέλετε να βλέπετε video αδιάκοπα, να απολαμβάνετε τα πιο καυτά hits του καλοκαιριού ή απλώς χρειάζεστε μια πλήρως εξοπλισμένη εμπειρία πολυμέσων καθώς δημιουργείτε περιεχόμενο, μπορείτε να κάνετε όλα τα παραπάνω, αλλά και πολλά ακόμα με την ισχυρή απόδοση των Windows 10 και μια σειρά από έξυπνες λειτουργίες όπως το Alexa®1 , βελτιστοποιημένη διάρκεια ζωής μπαταρίας2, γρήγορη φόρτιση3 και εξαιρετικά γρήγορο Wi-Fi 6.4

Η ανάπτυξη λεπτών και ελαφρών φορητών υπολογιστών για τη δημιουργία ενός καλύτερα διασυνδεδεμένου κόσμου, σημαίνει προσοχή στις λεπτομέρειες σχεδιασμού και παράλληλα τη χρήση επεξεργαστών τελευταίας τεχνολογίας. Το εξαιρετικά λεπτό Lenovo Yoga Slim 7i5 (13-ιντσών), το τελευταίας γενιάς Lenovo Yoga Slim 7i Pro5 (14-ιντσών) και το νέο Lenovo Yoga 7i5 2-σε-1 που είναι διαθέσιμο σε 14 και 15,6-ιντσες, διαθέτουν επεξεργαστές Intel® Core ™ επόμενης γενιάς (που θα σύντομα διαθέσιμοι) και έχουν σχεδιαστεί για χρήστες που θέλουν υψηλή απόδοση, συναρπαστικά γραφικά, εξαιρετική συνδεσιμότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ώστε να μην χρειάζεται να αισθάνονται αγκυροβολημένοι σε μια πρίζα. Το κομψό Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 ιντσών έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις, όπως επίσης και το convertible Lenovo Yoga 6 (13,3 ιντσών) και τα δύο προσφέρουν AMD Ryzen ™ 4000 Series Mobile Processors για εκπληκτική ανταπόκριση που εκτοξεύει την δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Εξυπνότερη εξυπηρέτηση: Έξυπνη ψύξη με τεχνολογία AI, έξυπνη απόδοση Lenovo Vantage και Lenovo Premium Care

Η Lenovo παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις σε τεχνητή νοημοσύνη (AI) στη βελτιστοποίηση της μπαταρίας και τα έξυπνα θερμικά6, που παρουσιάζονται πρώτα στο Yoga Slim 7i Pro με επεξεργαστή Intel επόμενης γενιάς. Με αυτήν την αναβαθμισμένη λύση διαχείρισης ισχύος που βασίζεται πλήρως σε τεχνολογία AI, δεν θα χρειαστεί να κάνετε απολύτως τίποτα για να αποκτήσετε κορυφαία απόδοση από το νέο Yoga Slim 7i Pro. Αυτό συμβαίνει επειδή μαθαίνει συνεχώς και μπορεί να αυξήσει αυτόματα τις επιδόσεις του υπολογιστή σας για δραστηριότητες υψηλής ισχύος ή κατεβάσει ταχύτητα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι άλλοι τέσσερις νέοι φορητοί υπολογιστές Yoga έχουν τη λειτουργία Intelligent Cooling Mode ως την προεπιλεγμένη ρύθμιση βελτιστοποίησης AI, που βελτιώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ενισχύει την απόδοση, ενώ όλα τα μοντέλα που τροφοδοτούνται από επεξεργαστές Intel Core επόμενης γενιάς έχουν σχεδιαστεί για να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του φορητού υπολογιστή κατά μέσο όρο έως και 20 τοις εκατό7. Με το Lenovo Q-Control, εάν θέλετε να αυξήσετε τη μέγιστη ισχύ, απλώς πατήστε Fn-Q για να μεταβείτε σε Performance Mode για βαριές εργασίες ή Stealth Mode για να μειώσετε τον θόρυβο του ανεμιστήρα όταν βλέπετε ταινίες.

Επιπλέον ένα ακόμη ενσωματωμένο όφελος για τους χρήστες είναι διαθέσιμο8 μέσω του Lenovo Vantage, της εφαρμογής που σας βοηθά να κάνετε περισσότερα με τον Lenovo υπολογιστή σας. Το νέο Lenovo Vantage Smart Performance Services8 είναι μια νέα υπηρεσία αυτοδιάγνωσης που ακολουθεί μια προληπτική προσέγγιση για τη διατήρηση της υγείας της συσκευής σας. Έχοντας τη δυνατότητα να αποτρέψει πιθανά ζητήματα υπολογιστή προτού προκύψουν, το Lenovo Vantage Smart Performance Services στοχεύει στη σάρωση, τον εντοπισμό και την κατάργηση spyware, malware και adware, την επίλυση προβλημάτων δικτύου και πρόσβασης, αλλά και την αυτόματη ρύθμιση του υπολογιστή, με αποτέλεσμα καλύτερη συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο και την ταχύτερη ολοκλήρωση διαδικασιών του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της ώρας έναρξης του συστήματος, της ταχύτητας μεταφόρτωσης / λήψης και γενικές εκκινήσεις εφαρμογών.

Κάθε πελάτης της Lenovo θα μπορεί να πραγματοποιεί δωρεάν σάρωση υπολογιστή μέσω του Lenovo Vantage Smart Performance Services, όπου όποια πιθανά προβλήματα μπορούν να εντοπιστούν γρήγορα. Για τυχόν επιδιορθώσεις και για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στις αυτόματες δυνατότητες του προγράμματος αυτού, μπορείτε να εγγραφείτε για ένα ή έως και τέσσερα χρόνια από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμο. Για να αναβαθμίσει περαιτέρω την εμπειρία υποστήριξης, το Lenovo Premium Care μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε συσκευή Lenovo, παρέχοντας στους κατόχους πακέτων άμεση πρόσβαση σε προηγμένο επίπεδο εξυπηρέτησης, σε περισσότερες από 36 γεωγραφικές αγορές.

Απολαύστε τη χρήση του facial recognitioν αναγνώριση του προσώπου στο εξαιρετικά λεπτό Yoga Slim 7i 13 ιντσών, που εμφανίζεται στο Iron Grey.

Χαλαρώστε, έχετε τον πλήρη έλεγχο με το Lenovo Smart Assist και την Alexa

Σε ολόκληρο το premium χαρτοφυλάκιο Yoga διατίθενται νέες έξυπνες δυνατότητες που σας βοηθούν να επιτύχετε περισσότερα με το Alexa1 και το Lenovo Smart Assist.

Η Alexa επιτρέπει λειτουργίες hands-free ώστε οι χρήστες να ορίζουν υπενθυμίσεις, να κάνουν παραγγελίες, να παίζουν μουσική, να παραλείπουν τραγούδια ή να ελέγχουν την ένταση, χωρίς να χρειάζεται να στρέψουν την προσοχή τους από το έγγραφο που επεξεργάζονται ή από το site που βλέπουν. Τους επόμενους μήνες, μπορείτε να περιμένετε ακόμη περισσότερες δυνατότητες από την Alexa που θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε συνδεδεμένοι, να απολαύσετε τη μουσική σας και να ελέγξετε το έξυπνο σπίτι σας.

Η ευκολία και η πρόσθετη ασφάλεια που παρέχονται από το Lenovo Smart Assist θα σας χαροποιήσουν ιδιαιτέρως! Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας πιο γρήγορα σηκώνοντας απλώς το καπάκι. Επιπλέον, χαρακτηριστικά όπως η υπέρυθρη (IR) κάμερα και το Windows Hello – που προσφέρονται στα Yoga Slim 7i, Yoga Slim 7i Pro και Yoga Slim 7 Pro – επιτρέπουν τη σύνδεση μέσω face recognition. Προηγμένες δυνατότητες προβολής, όπως Privacy Alerts, προσφέρονται μέσω λογισμικού AI με το Glance by Mirametrix®, για να προστατεύσετε την οθόνη σας από ανεπιθύμητα βλέμματα, διασφαλίζοντας έτσι ότι η εργασία σας παραμένει ιδιωτική. Για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, η οθόνη σας είναι κατασκευασμένη ώστε να θολώνει αυτόματα όταν κοιτάζετε αλλού. Όλοι τα νέα Yoga που παρουσιάστηκαν σήμερα έχουν τη δυνατότητα αυτόματης αναβάθμισης της ποιότητας του περιεχομένου βίντεο έως και FHD 1080p, μέσω της χρήσης machine learning του Windows Media Player, γνωστό ως Super Resolution.

Λεπτοί και ελαφροί φορητοί υπολογιστές που συμπληρώνουν τη ζωή σας

Μικρό και δυνατό, με οθόνη QHD σχεδόν χωρίς περίγραμμα, το 13,3 ιντσών Yoga Slim 7i είναι ιδανικό για όσους εκτιμούν τα απίστευτα γραφικά για ψυχαγωγία και τη λεπτή και λειτουργική σχεδίαση μεταλλικού clamshell. Με την υποστήριξη των επεξεργαστών Intel Core επόμενης γενιάς (που θα είναι διαθέσιμοι σύντομα) και ενσωματωμένων γραφικών επόμενης γενιάς βασισμένους στην αρχιτεκτονική Xe της Intel για κορυφαία απόδοση, το νέο αυτό laptop διαθέτει διευρυμένες δυνατότητες Alexa1, γυάλινο πλαίσιο και κάμερα IR. Είναι απίστευτα λεπτό και ελαφρύ – με πάχος 13,9 mm (0,55 ίντσες) και βάρος 1,23 kg (2,7 lbs). Αποκτήστε έως και 16 GB μνήμη LPDDR4X, 1TB SSD PCIe (Gen 4) M.2 storage9 και μια υπέροχη οθόνη με εκτεταμένη αναλογία οθόνης 91%, εκατό τοις εκατό sRGB και Dolby Vision® για μια άνευ προηγουμένου εμπειρία θέασης και λειτουργία Eye Care Mode για επιπλέον προστασία από το μπλε φως, πιστοποιημένο ως ασφαλέστερο από την TÜV Rheinland.

Απολαύστε ποιοτική ψυχαγωγία με τα ηχεία Harman® και τον καθηλωτικό ήχο Dolby Atmos®, με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 16 ώρες2, μπαταρία 50WHr και Rapid Charge Boost.11 Παρέχει επίσης προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, όπως Bluetooth 5, Intel Thunderbolt ™ 4 Type-C θύρα για συνδέσεις πλήρους λειτουργίας και γρήγορες μεταφορές, καθώς και Intel Wi-Fi 64 (Gig +) που είναι τρεις φορές πιο γρήγορο από το τυπικό Wi-Fi.12 Επιλέξτε ανάμεσα στην εκλεπτυσμένη ελαφριά απόχρωση Light Silver ή Iron Grey13 και το τελευταίο έρχεται με πληκτρολόγιο ασορτί πληκτρολόγιο.

Οι multitaskers θα λατρέψουν το νέο Yoga Slim 7i Pro (14 ιντσών) με βελτιωμένη παραγωγικότητα και επεξεργαστές Intel Core επόμενης γενιάς (που θα είναι διαθέσιμο σύντομα), μνήμη LPDDR4X έως 32 GB και απίστευτη διάρκεια ζωής μπαταρίας 18 ωρών2, με μπαταρία 61WHr και Rapid Charge Boost11 για να ολοκληρώσετε οποιαδήποτε εργασία σε χρόνο μηδέν.

Απολαύστε μια εκπληκτική οθόνη ευρείας γωνίας προβολής έως 2,8K που διαθέτει ζωντανό χρώμα και ευκρίνεια έως και 400 nits φωτεινότητας, με ρυθμό ανανέωσης 90Hz σχεδιασμένο για να μειώνει τις καθυστερήσεις χρόνου στο gaming ή τη ροή περιεχομένου. Επιπλέον, έχει υψηλότερη αναλογία προβολής (16:10) για ευκολότερη χρήση της οθόνης κατά το scroll ιστοσελίδων ή εγγράφων. Παράλληλα, για τα βράδια μπροστά στον υπολογιστή, παρουσιάζουμε την πιο προηγμένη λειτουργία φροντίδας ματιών, το νέο πάνελ οθόνης Eyesafe® που συνδυάζει προσαρμογές υλικού και λογισμικού RGB για να μειώσει αποτελεσματικότερα το μπλε φως διασκορπίζοντας τις επιβλαβείς εκπομπές του στο φάσμα του φωτός χωρίς να επηρεάζει την ζωντάνια των χρωμάτων – η ασφαλέστερη λύση που πιστοποιείται από την TÜV Rheinland10 για προστασία από το μπλε φως.

Αξιοποιήστε στο έπακρο τη συναρπαστική ψυχαγωγία με το 100% φάσμα χρωμάτων sRGB και την εξαιρετική ποιότητα εικόνας Dolby Vision. Δημιουργήστε κάτι μαγικό, εκτελώντας εφαρμογές δημιουργίας περιεχομένου βαρέως τύπου με την επιλογή σας είτε ενσωματωμένων γραφικών επόμενης γενιάς που βασίζονται στην αρχιτεκτονική Xe της Intel ή μέχρι τις τελευταίες GPU NVIDIA® GeForce® MX για υπερφορτισμένη απόδοση. Σε συνδυασμό με εξυπνότερα χαρακτηριστικά από την Alexa1, τον ισχυρό ήχο των ηχείων Harman και τον ήχο Dolby Atmos, κορυφαίες ταχύτητες που παρέχονται από το Intel Wi-Fi 64 και μια θύρα Thunderbolt 4 – το Yoga Slim 7i Pro είναι ένας κινητός κόμβος ψυχαγωγίας.

Τόσο στο μοντέλο Intel CPU όσο και στον νέο Yoga Slim 7 Pro (14 ιντσών) με τους ταχύτατους επεξεργαστές AMD Ryzen 4000 Series Mobile, θα βρείτε χρήσιμες λεπτομέρειες όπως το Windows Hello και μια κάμερα IR με υπερυψωμένη εγκοπή για ευκολότερο άνοιγμα με το ένα χέρι, καθώς και πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό και σχεδιασμό σε σχήμα θόλου για μια πιο άνετη αίσθηση πληκτρολόγησης με βάθος 1,3 mm. Επίσης, η επιφάνεια αφής έχει αυξηθεί κατά 33% για ευκολότερη χρήση. Και τα δύο laptops διατίθενται σε Light Silver ή Slate Grey απόχρωση13 και προαιρετικά με glass panel display και είναι ιδιαίτερα λεπτά στα14,6 mm (0,58 ίντσες), ενώ ζυγίζουν μόνο 1,45 kg (3,19 lbs) για να ταιριάζουν όμορφα στην τσάντα σας.

Στο 14-ιντσών Yoga Slim 7 Pro που είναι εξοπλισμένο με έως και οκτώ εξαιρετικά γρήγορους πυρήνες, μπορείτε να επιλέξετε έως και AMD Ryzen 9 4900H Series Mobile Processors για αξιοσημείωτη αύξηση της ταχύτητας και ισορροπημένη απόδοση – ιδανικό για responsive multi-tasking, επεξεργασία βίντεο κι άλλα. Με μνήμη DDR4 έως 16 GB, το Yoga Slim 7 Pro παρέχει επίσης διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 17 ώρες2 και για το Rapid Charge Boost απλώς φορτίστε το για 15 λεπτά και εξασφαλίστε χρήση δύο ωρών.11 Απολαύστε μια συναρπαστική εμπειρία ψυχαγωγίας με τα ενσωματωμένα γραφικά AMD Radeon™. Οι φορητοί επεξεργαστές της σειράς Ryzen 4000 προσφέρουν έως και διπλάσια απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.14

Εντυπωσιακά 2-σε-1 που εντυπωσιάζουν από κάθε γωνία

Είτε πρόκειται για streaming ταινιών, ακρόαση μουσικής, δημιουργία περιεχομένου, περιήγηση ή επικοινωνία — αφήστε τη Lenovo να μεγιστοποιήσει την εμπειρία σας με convertible laptop form factors που επιτρέπουν πολλαπλές λειτουργίες χρήσης (laptop, tent, tablet και stand) για απόλυτη ευελιξία.

Γνωρίστε το Yoga 7i, το νέο convertible laptop 2 σε 1 που φαίνεται υπέροχο σε όλες τις λειτουργίες και έχει σχεδιαστεί με στρογγυλεμένες άκρες για να είναι πιο άνετο. Είναι διαθέσιμο με οθόνη αφής Full HD Wide Viewing Angle σε δύο μεγέθη, 14 και 15,6 ιντσών. Το Dolby Vision προσφέρει εξαιρετικά γραφικά και χρώματα στην οθόνη 14 ιντσών του Yoga 7i. Το συγκεκριμένο μοντέλο προσφέρεται επίσης σε FHD VESA400 DisplayHDR ™ έως 15,6 ιντσών με 500 nits φωτεινότητα και με χρωματική γκάμα 72% NTSC – ένα laptop απόλυτης ψυχαγωγίας.

Διαθέσιμο με την ταχύτητα και τη χωρητικότητα που χρειάζεστε, με δύο θύρες Intel Thunderbolt 4, μνήμη DDR4 έως 16 GB με έως και 1 TB SSD PCIe M.2 αποθήκευσης9, και οι δύο φορητοί υπολογιστές έρχονται στην επιλογή των εκλεπτυσμένων Slate Grey και Dark Moss13 με χρώμα- με πληκτρολόγιο οπίσθιου φωτισμού. Επιλέξτε το μεγαλύτερο μέγεθος 15,6 ιντσών που ζυγίζει 1,83 κιλά, για να λάβετε μαζί ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Με επεξεργαστές Intel Core επόμενης γενιάς (σύντομα διαθέσιμοι) και ενσωματωμένα γραφικά Intel για εξαιρετική απόδοση, προσφέρει καλύτερη παραγωγικότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ενώ το βελτιωμένο Rapid Charge Express15 για έως και 13 ώρες διάρκειας ζωής μπαταρίας2 στο μοντέλο 15,6 ιντσών και διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 16 ώρες 2 με μπαταρία 71Whr στο πιο συμπαγές μέγεθος 14 ιντσών που είναι ιδιαίτερα λεπτό στα 17,7 mm (0,69 ίντσες) και ζυγίζει μόλις 1,43 κιλά.

Απολαύστε τον εξαιρετικό ήχο του μπροστινού συστήματος ηχείων Dolby Atmos® και ζητήστε από την Alexa1 να παίξει το αγαπημένο σας playlist. Άλλες ψαγμένες λεπτομέρειες σχεδιασμού περιλαμβάνουν ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, άμεση εκκίνηση τη στιγμή που ανοίγετε το καπάκι και ένα ενσωματωμένο κλείστρο απορρήτου TrueBlock στο webcam. Το προαιρετικό active pen είναι ιδανικό για εργασίες όπως επεξεργασία φωτογραφιών, σκίτσα ή γρήγορες σημειώσεις.

Το Yoga 6 13.3-ιντσών κυκλοφορεί σε Abyss Blue και προσφέρει πολλά χρήσιμα ports.

Το 13,3 ιντσών Lenovo Yoga 6 είναι το πρώτης γενιάς laptop Lenovo που με μοναδικό υβριδικό σχεδιασμό μεταλλικών και soft touch υλικών με εξωτερική επένδυση εντυπωσιακού μπλε υφάσματος, που είναι πραγματικά ξεχωριστό από κάθε άλλο convertible laptop Lenovo. To πραγματικά δυνατό αυτό

2 σε 1 laptop διαθέτει επεξεργαστή AMD Ryzen 7 4700U με κορυφαία απόδοση και ενσωματωμένα γραφικά AMD Radeon, για να σας βοηθήσει να διεκπεραιώσετε τη λίστα υποχρεώσεών σας οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

Με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 18 ώρες16 και μπαταρία 60WHr, το Yoga 6 διαθέτει οθόνη αφής Full HD με 300 nits φωτεινότητας, πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό και λεπτά bezels σε όλες τις όψεις. Τα στερεοφωνικά ηχεία του, εξελιγμένα με το Dolby Atmos παρέχουν εξαιρετικής ποιότητας ήχο, ενώ το ευέλικτο hinge 360 μοιρών επιτρέπει στον χρήστη να εναλλάσσει εύκολα τις πολλαπλές λειτουργίες χρήσης του. Χρειάζεστε κάτι? Απλώς ρωτήστε την Alexa1, που τώρα διαθέτει με διευρυμένες δυνατότητες UI για να κάνει τη ζωή σας λίγο ακόμα ευκολότερη.

Ελαφρύ, στα 1,32 κιλά και με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως ενσωματωμένη λειτουργία ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων και κλείστρο κάμερας TrueBlock webcam, πάρτε μαζί σας το Yoga 6 και την προαιρετική ψηφιακή πένα του και περιηγειθήτε, σχεδιάστε, κάντε streaming και δημιουργείστε με αυτοπεποίθηση. Προσφέρεται με μνήμη DDR4 έως 16 GB και 1 TB SSD PCIe M.2 αποθηκευτικού χώρου9, το laptop αυτό θα γίνει το αγαπημένο σας υπερ-μηχάνημα.

Η δημιουργία όλο και εξυπνότερων υπολογιστών που σας κρατούν συνδεδεμένους και μπορούν να προσαρμοστούν σε όλες τις ανάγκες σας, είναι το πάθος μας. Παρουσιάζουμε επίσης το νέο desktop IdeaCentre™ Mini 5i, τα ακουστικά Yoga Active Noise Cancellation (ANC) και το Yoga Mouse με Laser Presenter σε νέες αποχρώσεις Shadow Black. Επισκεφθείτε το Lenovo StoryHub newsroom για φωτογραφίες και πλήρεις προδιαγραφές και μείνετε συντονισμένοι για ακόμη περισσότερα προϊόντα που θα κυκλοφορήσουν σύντομα.

