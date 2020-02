Αποκλειστική συνεργασία του Vodafone TV με την HBO στην Ελλάδα

Game of Thrones, Sopranos, Sex and the City, The Outsider, Avenue 5 και όλες οι σειρές που άλλαξαν την ιστορία της τηλεόρασης, μαζί με τις νέες επιτυχίες της HBO, παίζουν στο Vodafone TV, το οποίο διατίθεται πάνω από όλα τα δίκτυα, με ειδικό μενού για παιδιά και πρόσβαση στο Amazon Prime Video

Η Vodafone Ελλάδας ανακοινώνει την έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας με την HBO στην Ελλάδα, μέσα από το Vodafone TV, το οποίο γίνεται το «Σπίτι της HBO» στη χώρα μας, προσφέροντας στους συνδρομητές του δωρεάν πρόσβαση στις κλασικές πολυαγαπημένες και βραβευμένες σειρές που άλλαξαν την ιστορία της τηλεόρασης, αλλά και σε όλες τις νέες επιτυχίες της HBO, οι οποίες θα προβάλλονται αποκλειστικά στο Vodafone TV και σε Α’ προβολή.

Επιπλέον, Το Vodafone TV εγκαινιάζει την εμπορική του διάθεση σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως δικτύων και τεχνολογιών. Και παρουσιάζει το επόμενο βήμα στην παροχή περιεχομένου, απαντώντας στην ανάγκη του σύγχρονου θεατή να διατηρεί παράλληλα πολλαπλές συνδρομές, προκειμένου να απολαμβάνει το αγαπημένο του τηλεοπτικό περιεχόμενο με όλα όσα θέλει και χρειάζεται, όποια στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή τα θέλει.

Το Vodafone TV, αποκλειστικό «Σπίτι της HBO» στην Ελλάδα

Η HBO (Home Box Office), μια από τις πιο καινοτόμες και δημοφιλείς εταιρείες στον κόσμο και η παλαιότερη και πιο επιτυχημένη υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης κατέκτησε μέσα στα χρόνια την κορυφή του περιεχομένου ψυχαγωγίας και εξελίχθηκε στο σπίτι των πιο πολυσυζητημένων & ποιοτικών shows παγκοσμίως, με τους μεγαλύτερους stars να μεταπηδούν από το Χόλυγουντ στις σειρές της.

Όλοι οι συνδρομητές του Vodafone TV μπορούν πλέον να απολαύσουν το πρόγραμμα της HBO, που περιλαμβάνει τις πιο πολυβραβευμένες, λατρεμένες σειρές διεθνώς, όπως Game of Thrones, The Sopranos, Sex and the City, Girls, Boardwalk Empire, αλλά και τις πιο δημοφιλείς και συναρπαστικές σειρές που άλλαξαν και εξακολουθούν να διαμορφώνουν την ιστορία του περιεχομένου ψυχαγωγίας, όπως Westworld, Euphoria, Sharp Objects, The Night Of, True Detective κ.α.

Παράλληλα, κάθε μήνα, ο ανεξάντλητος On Demand κατάλογος του Vodafone TV θα υποδέχεται αποκλειστικά στην Ελλάδα τις πολυαναμενόμενες σειρές της HBO, όπως το The Outsider με τον Ben Mendelsohn και τον Jason Bateman, το Avenue 5 με τον αγαπημένο Hugh Laurie σε κωμικά διαγαλαξιακά ταξίδια, το βασισμένο στο δημοφιλές, ομώνυμο μυθιστόρημα του Philip Roth The Plot Against America με τον John Turturro και τη Winona Ryder, το The Undoing της Susanne Bier με τη Nicole Kidman και τον Hugh Grant που αναμένεται να μονοπωλήσει τα μελλοντικά βραβεία, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις, λίγες μόλις ώρες μετά την επίσημη πρεμιέρα τους στην Αμερική!

Και φυσικά οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, καθώς οι μίνι σειρές, τα ντοκιμαντέρ, οι ταινίες, τα docu–series και όλο το περιεχόμενο της HBO θα ενημερώνεται συνεχώς με νέες ανατρεπτικές προτάσεις, στην ειδική On Demand κατηγορία του Vodafone TV.

O Casey Bloys, President, Programming της HBO, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η νέα και συναρπαστική συνεργασία με τη Vodafone Ελλάδας δίνει πλέον τη δυνατότητα στους Έλληνες καταναλωτές να απολαμβάνουν όλο το νέο περιεχόμενό μας – για το οποίο είμαστε υπερήφανοι-, αλλά και φυσικά να ανακαλύψουν το περιεχόμενο που αγαπήσαμε μέχρι σήμερα».

Ο εμπορικός διευθυντής καταναλωτικών προϊόντων της Vodafone Ελλάδας, Άρης Γεωργόπουλος δήλωσε: «Ο μεγαλύτερος On Demand κατάλογος περιεχομένου της ελληνικής αγοράς ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Το Vodafone TV εμπλουτίζεται με περισσότερες επιλογές από μια τεράστια γκάμα βραβευμένου, πολυσυζητημένου και ανατρεπτικού περιεχομένου και γίνεται το αποκλειστικό Σπίτι της HBO στην Ελλάδα, με απεριόριστες επιλογές σε σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, ψυχαγωγικές εκπομπές και όχι μόνο. Μέσα από την αποκλειστική μας συνεργασία με την HBO, υλοποιούμε τη στρατηγική μας για μια σύγχρονη υπηρεσία περιεχομένου για να απολαμβάνει κανείς ό,τι θέλει, όποια στιγμή κι από οποιαδήποτε συσκευή θέλει».

Το Vodafone TV διατίθεται πάνω από όλα τα δίκτυα και προσφέρει πρόσβαση στο Amazon Prime Video

Η Vodafone ανακοινώνει την εμπορική διάθεση του Vodafone TV σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως δικτύων και τεχνολογιών. Έτσι, οι πελάτες όλων των δικτύων τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας θα μπορούν να απολαμβάνουν το ανανεωμένο Vodafone TV, μέσω μίας ενιαίας υπηρεσίας, που διατίθεται με ευέλικτο κι εύκολο τρόπο. Μάλιστα, η τιμή της υπηρεσίας διατηρείται σταθερή στα 9,40 ευρώ ανά μήνα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο αποκωδικοποιητής, προκειμένου όλοι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση, στο νέο αναβαθμισμένο περιεχόμενο του Vodafone TV.

Και εγκαινιάζει αυτήν τη νέα εποχή, ξεκινώντας από την πρωτοποριακή πλατφόρμα περιεχομένου Amazon Prime Video, η οποία καθίσταται διαθέσιμη μέσα από το Vodafone TV. Παράλληλα, το Vodafone TV προσφέρει το ειδικό μενού Vodafone TV Kids, με περιβάλλον και περιεχόμενο ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά, καθώς και με πρωτοποριακές δυνατότητες γονικού ελέγχου. Μάλιστα, σύντομα το Vodafone TV θα γίνει διαθέσιμο και μέσω smart TV app.

Δύο μεγάλες τηλεοπτικές εκπλήξεις της HBO αποκλειστικά στο Vodafone TV

The Outsider: Πρεμιέρα στις 13 Ιανουαρίου

Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ, η δραματική σειρά The Outsider σκιαγραφεί μια φαινομενικά ξεκάθαρη υπόθεση δολοφονίας με πολλές εκπλήξεις και έντονο σασπένς. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο ντέντεκτιβ Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), ο οποίος ερευνώντας την υπόθεση, κατόπιν μαρτυριών από αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και μελέτη των στοιχείων, πέφτει πάνω στον Terry Maitland – έναν υπεράνω υποψίας, καλό οικογενειάρχη και δημοφιλή καθηγητή του τοπικού σχολείου-, τον οποίο υποδύεται ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα, Jason Bateman.

Καθώς βυθιζόμαστε με κομμένη την ανάσα σε μια υπόθεση με αντικρουόμενα στοιχεία και με τους εμπλεκόμενους να προσπαθούν να εξηγήσουν τα ανεξήγητα, γινόμαστε μάρτυρες μιας ανατριχιαστικής ιστορίας γεμάτη ανατροπές που τολμά να μας παρασύρει στα τρίσβαθα της φαντασίας του μετρ των ιστοριών τρόμου.

Avenue 5: Πρεμιέρα στις 20 Ιανουαρίου

Ο πολυβραβευμένος, διάσημος δημιουργός του VEEP, Armando Iannucci επεκτείνει τη συνεργασία του με την HBO δημιουργώντας αυτή τη φορά μια διαγαλαξιακή κωμωδία που εκτυλίσσεται στο μέλλον, 40 περίπου χρόνια μετά, όταν το ταξίδι στο ηλιακό μας σύστημα δεν είναι πια προϊόν της επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια συνηθισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα που αποφέρει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρωταγωνιστής της ξεκαρδιστικής σειράς είναι ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Hugh Laurie (House M.D.), ο οποίος υποδύεται τον Ryan Clark, τον κυβερνήτη του Avenue 5, ενός υπερπολυτελούς διαστημόπλοιου που διαθέτει όλες τις ανέσεις για τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες. Το διάρκειας 8 εβδομάδων ταξίδι γύρω από τον Κρόνο ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς, όμως οι ξαφνικές και ολοκληρωτικά απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες που θα κληθεί σύντομα να αντιμετωπίσει το πλήρωμα έρχονται να αποκαλύψουν μια ξεκαρδιστικά διαφορετική πτυχή του ταξιδιού.