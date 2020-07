Από την Oppo φορτιστής για smartphone ισχύος 125 W

Στις 15 Ιουλίου η Oppo θα παρουσιάσει έναν νέο φορτιστή για smartphones, ισχύος 125 W. Αυτό υποδηλώνει το video teaser που δημοσίευσε η Oppo στο Twitter, χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει πως θα δούμε άμεσα κάποιο smartphone που θα διαθέτει τόσο ισχυρό φορτιστή.

