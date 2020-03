Ακυρώθηκε η μεγάλη έκθεση videogames E3 2020 – Πού θα δούμε τις παρουσιάσεις

Ακυρώθηκε η μεγάλη έκθεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών E3 που επρόκειτο να διεξαχθεί στο Λος Άντζελες, εξαιτίας του κοροναϊού.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we’ll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h

— Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020